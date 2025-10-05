Теннис
Сегодня, 22:57

Грикспур — о снятии Синнера: «Мне очень жаль Янника, желаю ему скорейшего выздоровления»

Сергей Ярошенко

Нидерландский теннисист Таллон Грикспор прокомментировал снятие второй ракетки мира Янника Синнер в матче третьего круга «мастерса» в Шанхае.

«Конечно, это не тот способ, которым хотелось бы победить. Условия здесь, в Шанхае, жестокие. И так всю неделю. Думаю, нам еще повезло, что игра была вечером, без солнца. Мне очень жаль Янника, и я желаю ему скорейшего выздоровления», — сказал Грикспор в интервью на корте.

24-летний итальянец снялся с игры из-за судорог в ногах при счете 7:6 (7:3), 5:7, 2:3 в свою пользу. Спортсмены провели на корте 2 часа 41 минуту.

29-летний Грикспур в следующем круге сыграет против Валентина Вашеро из Монако.

