27 июня, 18:16

Грикспур выиграл у Оже-Альяссима в полуфинале турнира на Мальорке

Руслан Минаев

Нидерландец Таллон Грикспур стал финалистом турнира на Мальорке.

В полуфинале 34-я ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 31 минуту.

В финале Грикспур встретится с победителем матча Корантен Муте (Франция) — Алекс Микельсен (США).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships presented by Waterdrop

Призовой фонд 596 035 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Таллон Грикспур (Нидерланды, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альяссим
