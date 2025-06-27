Грикспур выиграл у Оже-Альяссима в полуфинале турнира на Мальорке
Нидерландец Таллон Грикспур стал финалистом турнира на Мальорке.
В полуфинале 34-я ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 31 минуту.
В финале Грикспур встретится с победителем матча Корантен Муте (Франция) — Алекс Микельсен (США).
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships presented by Waterdrop
Призовой фонд 596 035 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Таллон Грикспур (Нидерланды, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:4, 6:4
