Грикспор - о победе над Хачановым: "Карен очень хорошо начал и оказывал давление на меня. Я очень рад результату"

Голландец Тэллон Грикспор прокомментировал победу над Кареном Хачановым в первом круге ATP турнира в Роттердаме (3:6, 6:3, 6:2). Для 22-летнего теннисиста это только вторая победа на уровне тура. Первую он назад одержал год назад на этом же турнире над Стэном Вавринкой.

– Он очень хорошо начал и оказывал давление на меня, – сказал Грикспор в интервью пресс-службе ATP. – Я отошел назад и не давил на него. В первом сете он мог сделать второй брейк, но я цеплялся, и постепенно розыгрыши становились длиннее. После раннего брейка во втором сете, я раскрепостился и стал играть агрессивнее. Атмосфера была потрясающая. Играть на этом корте так круто. Столько народу осталось на матч, хотя уже полночь. Я очень рад.

Голландец занимает 211-е место в рейтинге ATP.