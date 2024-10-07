Димитров сыграет с Попыриным в третьем круге «мастерса» в Шанхае
Болгарин Григор Димитров победил бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира ATP 1000 в Шанхае — 6:3, 3:6, 6:2.
Матч длился 2 часа 20 минут. Встреча несколько раз переносилась из-за дождя.
Димитров вышел в третий круг «мастерса» и сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария, 9) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:3, 3:6, 6:2
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