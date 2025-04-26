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Сегодня, 20:16

Димитров вышел в третий круг турнира в Мадриде

Сергей Ярошенко
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Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл чилийца Николаса Харри во втором круге турнира в Мадриде — 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 39 минут.

На счету Димитрова 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 5. Харри сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-поинта из 5.

В третьем круге 33-летний Димитров встретится с британцем Джейкобом Фернли.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 15) — Николас Харри (Чили) — 6:3, 6:4

Теннис
Григор Димитров
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