Димитров вышел в полуфинал турнира в Стокгольме
Болгарин Григор Димитров стал полуфиналистом турнира в Стокгольме.
В 1/4 финала 10-я ракетка мира обыграл швейцарца Доминика Штрикера в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 12 минут.
Димитров в полуфинале встретится с Таллоном Грикспуром (Нидерланды, 7).
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open
Призовой фонд 690 135 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Григор Димитров (Болгария, 3) — Доминик Штрикер (Швейцария) — 6:3, 6:2
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