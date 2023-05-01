Циципас вышел в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде
Грек Стефанос Циципас вышел в четвертый круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде. Финалист Мадрида-2019 обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:3.
В четвертом круге Циципас встретится с испанцем Бернабе Сапата Миральесом.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина, 25) — 7:5, 3:6, 6:3
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