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1 мая, 23:29

Циципас вышел в четвертый круг «Мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас вышел в четвертый круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде. Финалист Мадрида-2019 обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:3.

В четвертом круге Циципас встретится с испанцем Бернабе Сапата Миральесом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Себастьян Баэс (Аргентина, 25) — 7:5, 3:6, 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
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