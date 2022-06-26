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Сегодня, 20:15

Циципас назвал свои ошибки на Уимблдоне в прошлом сезоне

Алексей Еремин
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о подготовке к Уимблдону и о том, какие ошибки допустил в прошлом сезоне перед соревнованиями.

«Прошлый год был трудным для меня. Я не сыграл ни одного матча перед Уимблдоном на траве, — цитирует Циципаса ATP Tour. — Я пытался играть на траве так, как я играю на глине, что было огромной ошибкой. С точки зрения техники, тактики все развалилось. Я смотрел видео с прошедших турниров, основные моменты. Хотелось проанализировать как можно больше, чтобы увидеть слабые места. Но это не имело смысла».

25 июня 23-летний теннисист одержал победу на турнире на Мальорке. В финале грек обыграл испанца Роберто Баутисту Агута, занимающего 20-ю строчку рейтинга ATP (6:4, 3:6, 7:6).

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/tsitsipas-wimbledon-2022-preview
Теннис
Стефанос Циципас
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