Циципас назвал свои ошибки на Уимблдоне в прошлом сезоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о подготовке к Уимблдону и о том, какие ошибки допустил в прошлом сезоне перед соревнованиями.

«Прошлый год был трудным для меня. Я не сыграл ни одного матча перед Уимблдоном на траве, — цитирует Циципаса ATP Tour. — Я пытался играть на траве так, как я играю на глине, что было огромной ошибкой. С точки зрения техники, тактики все развалилось. Я смотрел видео с прошедших турниров, основные моменты. Хотелось проанализировать как можно больше, чтобы увидеть слабые места. Но это не имело смысла».

25 июня 23-летний теннисист одержал победу на турнире на Мальорке. В финале грек обыграл испанца Роберто Баутисту Агута, занимающего 20-ю строчку рейтинга ATP (6:4, 3:6, 7:6).

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.