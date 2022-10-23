Циципас о финале против Руне: «Постараюсь выложиться по максимуму. С нетерпением жду нашей битвы»
Циципас поделился ожиданиями от финального матча против Руне на турнире в Стокгольме
Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от финального матча против Хольгера Руне на турнире в Стокгольме.
«Мы оба серьезные бойцы. Я постараюсь выложиться по максимуму на корте. Хольгер в последнее время здорово прибавил. Мы много раз играли друг с другом, но в основном на тренировках. С нетерпением жду нашей битвы», — приводит слова Циципаса сайт ATP.
В полуфинале турнира греческий спортсмен обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:2, 6:2 и в седьмой раз в сезоне вышел в финал ATP.
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