Циципас о финале против Руне: «Постараюсь выложиться по максимуму. С нетерпением жду нашей битвы»

Циципас поделился ожиданиями от финального матча против Руне на турнире в Стокгольме

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от финального матча против Хольгера Руне на турнире в Стокгольме.

«Мы оба серьезные бойцы. Я постараюсь выложиться по максимуму на корте. Хольгер в последнее время здорово прибавил. Мы много раз играли друг с другом, но в основном на тренировках. С нетерпением жду нашей битвы», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

В полуфинале турнира греческий спортсмен обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:2, 6:2 и в седьмой раз в сезоне вышел в финал ATP.