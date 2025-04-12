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12 апреля, 14:58

Циципас — о поражении в четвертьфинале «мастерса» в Монте-Карло: «Это трудно принять»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что ему трудно смириться с поражением в четвертьфинале «мастерса» в Монте-Карло.

На этой стадии 26-летний спортсмен уступил итальянцу Лоренцо Музетти со счетом 6:1, 3:6, 4:6.

«Да, это [поражение] трудно принять. Чувствовать себя настолько уверенно на этом корте и не быть в состоянии выиграть матч, в котором, как мне казалось, у меня были все основания победить — это, безусловно, душераздирающе. Я чувствую, что мог бы сделать гораздо больше. Я промахнулся с форхендов, с которых никогда не промахиваюсь. Я был немного сбит с толку, пытаясь понять, что происходит, потому что такие вещи определенно для меня не характерны», — заявил Циципас.

Музетти в полуфинале турнира в Монте-Карло сыграет против австралийца Алекса Де Минаура.

Источник: Tennis Up to Date
Теннис
Стефанос Циципас
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