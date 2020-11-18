Гранольерс и Себальос выиграли второй матч на Итоговом турнире года
Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос одержали вторую победу на Итоговом турнире года. Дуэт обыграл хорвата Мате Павича и бразильца Бруну Соареса.
В другой игре группы Боба Брайана австриец Юрген Мельцер и француз Эдуар Роже-Васслен взяли верх над австралийцем Джоном Пирсом и новозеландцем Майклом Винусом.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Боба Брайана
Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4) — Мате Павич/Бруну Соарес (Хорватия/Бразилия, 1) — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 10:8
Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 7) — Джон Пирс/Майкл Винус (Австралия/Новая Зеландия, 6) — 2:6, 7:6 (7:4), 12:10
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/atp/finals/2020/2/103/
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