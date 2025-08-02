Хачанов и Рублев проиграли в первом круге турнира в Торонто в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли шведу Андре Горанссону и голландцу Сэму Вербеку в первом круге турнира в Торонто в парном разряде — 5:7, 2:6.

Матч длился 1 час 13 минут. Российские теннисисты подали 4 раза навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 4 брейк-пойнта. На счету их соперников — 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 8).

Следующими соперниками Вербека и Горанссона будут аргентинцы Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Андре Горанссон/Сэм Вербек (Швеция/Нидерланды) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 7:5, 6:2