Гонсалес и Мартен выигралы турнир в Аделаиде в парном разряде
09:40
Дуэт Максимо Гонсалес/Фабрис Мартен выиграл турнир в Аделаиде (Австралия) в парном разряде. В финале соревнований они обыграли Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия) — 7:6 (14:12), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International
Призовой фонд 532 695 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Максимо Гонсалес/Фабрис Мартен (Аргентина/Франция) — Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия, 4) — 7:6 (14:12), 6:3
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