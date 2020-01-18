Гонсалес и Мартен выигралы турнир в Аделаиде в парном разряде

Дуэт Максимо Гонсалес/Фабрис Мартен выиграл турнир в Аделаиде (Австралия) в парном разряде. В финале соревнований они обыграли Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия) — 7:6 (14:12), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Максимо Гонсалес/Фабрис Мартен (Аргентина/Франция) — Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия, 4) — 7:6 (14:12), 6:3