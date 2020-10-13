Голубев и Тюрнев без борьбы вышли во второй раунд парного турнира в Санкт-Петербурге
21:44
Российские теннисисты Даниил Голубев и Евгений Тюрнев вышли во второй раунд турнира АТР в Санкт-Петербурге в парном разряде. Их соперники Джеймс Дакуорт и Илья Ивашко (Австралия/Белоруссия) снялись с матча.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Даниил Голубев/Евгений Тюрнев (Россия, WC) — Джеймс Дакуорт/Илья Ивашко (Австралия/Белоруссия, LL) — 0:0 отказ 2-й пары