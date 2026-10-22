Гоффен завершил карьеру после поражения от Микельсена в Брюсселе

Экс-седьмая ракетка мира Давид Гоффен провел последний матч в профессиональной карьере.

Во втором круге домашнего турнира ATP 250 в Брюсселе 35-летний бельгиец уступил американцу Алексу Микельсену — 3:6, 4:6.

Для бельгийца это был первый турнир после объявления о завершении карьеры, которое он сделал в марте 2026 года.

«Я горжусь всей своей карьерой. Я отдавал все, чтобы достичь своих целей. Горжусь отношением, которое всегда проявлял перед лицом трудностей. Горжусь победами и соперниками, которых я обыгрывал. Многим я действительно горжусь. Но в конце концов у меня нет сожалений — я отдал все до самого конца», — сказал Гоффен в интервью ATP перед турниром.

Гоффен выиграл 6 титулов ATP и 9 раз играл в финалах. Лучший результат на «Больших шлемах» — четвертьфиналы «Ролан Гаррос» — 2016, Australian Open-2017 и «Уимблдона» — 2019 и 2022.