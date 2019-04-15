Гоффен вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Бельгийский теннисист Давид Гоффен прошел во второй круг турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах аргентинца Гвидо Андреоцци – 6:1, 6:4.
В другой встрече дня испанец Хайме Мунар разгромил местного теннисиста Лукаса Катарину – 6:0, 6:3.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Давид Гоффен (Бельгия, 16) – Гвидо Андреоцци (Аргентина, Q) – 6:1, 6:4
Хайме Мунар (Испания, WC) – Лукас Катарина (Монако, WC) – 6:0, 6:3
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