Гоффен вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Бельгийский теннисист Давид Гоффен прошел во второй круг турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах аргентинца Гвидо Андреоцци – 6:1, 6:4.

В другой встрече дня испанец Хайме Мунар разгромил местного теннисиста Лукаса Катарину – 6:0, 6:3.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Давид Гоффен (Бельгия, 16) – Гвидо Андреоцци (Аргентина, Q) – 6:1, 6:4

Хайме Мунар (Испания, WC) – Лукас Катарина (Монако, WC) – 6:0, 6:3