Гоффен уступил Лайовичу во втором круге турнира в Монте-Карло

Серб Душан Лайович вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах бельгийца Давида Гоффена – 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
В следующем раунде 28-летний Лайович встретится с четвертым сеяным соревнований Домиником Тимом из Австрии.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Душан Лайович (Сербия) – Давид Гоффен (Бельгия, 16) – 6:3, 6:4
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