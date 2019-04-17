Гоффен уступил Лайовичу во втором круге турнира в Монте-Карло

Серб Душан Лайович вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах бельгийца Давида Гоффена – 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

В следующем раунде 28-летний Лайович встретится с четвертым сеяным соревнований Домиником Тимом из Австрии.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Душан Лайович (Сербия) – Давид Гоффен (Бельгия, 16) – 6:3, 6:4