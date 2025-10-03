Шелтон уступил Гоффену во втором круге турнира в Шанхае
Американский теннисист Бен Шелтон во втором круге турнира в Шанхае уступил бельгийцу Давиду Гоффену со счетом 2:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету 22-летнего американца 6 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В третьем круге Гоффен встретится с победителем матча Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия).
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Давид Гоффен (Бельгия) — Бен Шелтон (США, 6) — 6:2, 6:4
Габриэль Диалло (Канада, 31) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:4, 6:4
