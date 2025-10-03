Теннис
Сегодня, 09:39

Шелтон уступил Гоффену во втором круге турнира в Шанхае

Сергей Разин
корреспондент

Американский теннисист Бен Шелтон во втором круге турнира в Шанхае уступил бельгийцу Давиду Гоффену со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету 22-летнего американца 6 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В третьем круге Гоффен встретится с победителем матча Франсиско Комесанья (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия) — Бен Шелтон (США, 6) — 6:2, 6:4

Габриэль Диалло (Канада, 31) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:4, 6:4

Бен Шелтон
Давид Гоффен
