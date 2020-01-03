Гоффен принес победу Бельгии в матче с Молдавией на ATP Cup
07:50
Давид Гоффен принес победу сборной Бельгии в матче с Молдавией на групповом турнире ATP Cup, он оказался сильнее Раду Албота — 6:4, 6:1. Также в квартете C находятся Великобритания и Румыния.
В «Финал восьми» выйдут победители шести групп, а также лучшие две команды, занявшие второе место. Теннисистам предстоит провести две личные встречи и одну парную.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа C (Сидней)
Бельгия — Молдавия
Давид Гоффен — Раду Албот — 6:4, 6:1
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