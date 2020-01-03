Гоффен принес победу Бельгии в матче с Молдавией на ATP Cup

Давид Гоффен принес победу сборной Бельгии в матче с Молдавией на групповом турнире ATP Cup, он оказался сильнее Раду Албота — 6:4, 6:1. Также в квартете C находятся Великобритания и Румыния.

В «Финал восьми» выйдут победители шести групп, а также лучшие две команды, занявшие второе место. Теннисистам предстоит провести две личные встречи и одну парную.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа C (Сидней)

Бельгия — Молдавия

Давид Гоффен — Раду Албот — 6:4, 6:1