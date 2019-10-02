Гоффен обыграл Карреньо Бусту на старте турнира в Токио
08:15
В первом раунде турнира АТР в Токио (Япония) бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту (1:6, 7:6 (10:8), 6:0). Австралиец Джон Миллмэн взял верх в игре с французом Адрианом Маннарино (4:6, 6:3, 6:4).
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 1:6, 7:6 (10:8), 6:0
Джон Миллмэн (Австралия, Q) — Адриан Маннарино (Франция) — 4:6, 6:3, 6:4
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