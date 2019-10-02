Гоффен обыграл Карреньо Бусту на старте турнира в Токио

В первом раунде турнира АТР в Токио (Япония) бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту (1:6, 7:6 (10:8), 6:0). Австралиец Джон Миллмэн взял верх в игре с французом Адрианом Маннарино (4:6, 6:3, 6:4).

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Давид Гоффен (Бельгия, 3) — Пабло Карреньо Буста (Испания) — 1:6, 7:6 (10:8), 6:0

Джон Миллмэн (Австралия, Q) — Адриан Маннарино (Франция) — 4:6, 6:3, 6:4