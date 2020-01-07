Гоффен обыграл Димитрова и сравнял счет в матче Бельгия — Болгария
14:27
Бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в рамках матча между Бельгией и Болгарией на групповом турнире ATP Cup. Счет в матче стал равным, поскольку ранее Стив Дарсис проиграл Димитару Кузманову.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа C (Сидней)
Бельгия — Болгария
Давид Гоффен — Григор Димитров — 4:6, 6:2, 6:2
Стив Дарсис — Димитар Кузманов — 0:6, 3:6
Группа F (Брисбен)
Греция — Австралия
Михаил Перволаракис — Джон Миллмэн — 6:4, 1:6, 6:7 (1:7)
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