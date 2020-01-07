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Гоффен обыграл Димитрова и сравнял счет в матче Бельгия — Болгария

14:27
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Бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в рамках матча между Бельгией и Болгарией на групповом турнире ATP Cup. Счет в матче стал равным, поскольку ранее Стив Дарсис проиграл Димитару Кузманову.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа C (Сидней)

Бельгия — Болгария

Давид Гоффен — Григор Димитров — 4:6, 6:2, 6:2

Стив Дарсис — Димитар Кузманов — 0:6, 3:6

Группа F (Брисбен)

Греция — Австралия

Михаил Перволаракис — Джон Миллмэн — 6:4, 1:6, 6:7 (1:7)

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