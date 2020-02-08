Гоффен, Монфис, Краинович и Поспишил сыграют в 1/2 финала турнира в Монпелье
Француз Гаэль Монфис переиграл словака Норберта Гомбоша в четвертьфинале турнира в Монпелье. Следующим его соперником будет серб Филип Краинович, который одолел француза Грегуар Баррер.
Бельгиец Давид Гоффен выиграл у француза Пьера-Юга Эрбера и за выход в финал поборется с канадцем Вашеком Поспишилом.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 529 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Давид Гоффен (Бельгия, 2) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 6:4, 7:6 (7:5)
Гаэль Монфис (Франция, 1, WC) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:3, 6:4
Филип Краинович (Сербия, 7) — Грегуар Баррер (Франция) — 6:2, 7:5
Вашек Поспишил (Канада) — Ришар Гаске (Франция) — 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока
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