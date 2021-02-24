Гоффен и Умбер вышли в 1/4 финала турнира в Монпелье
Бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл француза Бенжамена Бонзи (4:6, 6:4, 7:5) во втором раунде турнира АТР в Монпелье. Представитель Франции Уго Умбер победил голландца Таллона Грикспура (6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)).
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 262 170 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алехандро Давидович (Испания) — Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:2
Грегуар Баррер (Франция, Q) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:4, 6:4
Альяж Бедене (Словения) — Янник Синнер (Италия, 5) — 3:6, 6:2, 7:6 (7:3)
Второй круг
Давид Гоффен (Бельгия, 2) — Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — 4:6, 6:4, 7:5
Уго Умбер (Франция, 6) — Таллон Грикспур (Голландия, Q) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)
Лоренцо Сонего (Италия, 7) — Себастьян Корда (США) — 6:3, 6:2
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