Тарпищев о соперниках Медведева и Рублева на итоговом турнире ATP: «Это группа смерти»
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал состав групп на итоговом турнире ATP.
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал состав групп на итоговом турнире ATP.
Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом.
«Это «группа смерти», явно сильнее, чем другая, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Будут напряженные матчи у всех, бессмысленно давать прогнозы. Медведеву и Рублеву важно хорошо подготовиться, но группа очень тяжелая для всех».
В другой группе Рафаэль Надаль сыграет с Каспером Руудом, Феликсом Оже-Альяссимом и Тэйлоров Фритцем.
Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября.
Источник: https://tass.ru/sport/16291723
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