Глава БТФ Руденко про обвинения Карацева: «В мире существует презумпция невиновности»

Глава Белорусской теннисной федерации (БТФ) Сергей Руденко прокомментировал обвинения немецкого телеканала ZDF в причастности Аслана Карацева к договорным матчам.

«В ситуации с Карацевым не хочу никого обвинять, — цитирует RT Руденко. — В мире существует презумпция невиновности. На сегодняшний день, как я читал, проведено расследование немецкими журналистами и Международной федерацией тенниса. Если у них есть доказательства, факты, то ситуация простая: они должны передать все в правоохранительные органы, и далее все решает суд. Процедура известна. К сожалению, она не раз уже использовалась».

Утверждается, что Карацев мог сыграть договорной матч на турнире в Штутгарте в 2022 году. Россиянина также допрашивали французские полицейские во время «Ролан Гаррос», но дополнительной информации по данной ситуации нет.