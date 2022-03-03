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Сегодня, 20:12

Глава ATP рассказал о ходе расследования в отношении Зверева из-за обвинений бывшей девушки

Екатерина Савостина
Корреспондент

Глава ATP Андреа Гауденци рассказал о ходе расследования в отношении немецкого теннисиста Александра Зверева в связи с обвинениями в домашнем насилии.

«Расследование продолжается. Мы привлекали независимую третью сторону, которая имеет экспертизу в этой области и может помочь с расследованием. Я не могу комментировать детали расследования, но могу сказать, что мы предоставим больше фактов, когда расследование завершится.

Рад, что в прошлом году мы провели очень детальное исследование вопроса безопасности. В итоге мы получили набор рекомендаций, чтобы обеспечить защиту всех в профессиональном теннисе от абьюза», — приводит слова Гауденци Spox.

Ранее бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова обвинила его в домашнем насилии. Она заявила, что теннисист избивал ее, и показала скриншоты переписок с фотографиями побоев.

В декабре Зверев заявил, что подал иск против тех, кто его обвиняет.

Источник: https://amp.spox.com/de/sport/mehrsport/tennis/2203/Artikel/andrea-gaudenzi-atp-interview-alexander-zverev-novak-djokovic-itw.html
Теннис
Александр Зверев (теннис)
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