Глава ATP рассказал о ходе расследования в отношении Зверева из-за обвинений бывшей девушки

Глава ATP Андреа Гауденци рассказал о ходе расследования в отношении немецкого теннисиста Александра Зверева в связи с обвинениями в домашнем насилии.

«Расследование продолжается. Мы привлекали независимую третью сторону, которая имеет экспертизу в этой области и может помочь с расследованием. Я не могу комментировать детали расследования, но могу сказать, что мы предоставим больше фактов, когда расследование завершится.

Рад, что в прошлом году мы провели очень детальное исследование вопроса безопасности. В итоге мы получили набор рекомендаций, чтобы обеспечить защиту всех в профессиональном теннисе от абьюза», — приводит слова Гауденци Spox.

Ранее бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова обвинила его в домашнем насилии. Она заявила, что теннисист избивал ее, и показала скриншоты переписок с фотографиями побоев.

В декабре Зверев заявил, что подал иск против тех, кто его обвиняет.