Гирон обыграл Микельсена в финале турнира в Ньюпорте
Американский теннисист Маркос Гирон выиграл турнир ATP в Ньюпорте (США).
В финале спортсмен победил своего соотечественника Алекса Микельсена в трех сетах — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.
30-летний Гирон выиграл первый титул в карьере. До этого он дважды выходил в финалы турниров ATP и проигрывал.
Ньюпорт (США)
Турнир ATP Infosys Hall of Fame Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Маркос Гирон (США, 2) — Алекс Микельсен (США, 3) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5
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