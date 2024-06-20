Гирон обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Американский теннисист Маркос Гирон во втором круге турнира в Галле обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 3:6, 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На счету 30-летнего американца 2 эйса, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале Гирон встретится с поляком Хубертом Хуркачем.
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Маркос Гирон (США) — Маттео Берреттини (Италия) — 3:6, 6:4, 6:3
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