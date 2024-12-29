Германия победила Бразилию в Объединенном кубке
Сборная Германии обыграла Бразилию в групповом турнире Объединенного кубка со счетом 3:0.
В одиночном разряде Александр Зверев победил Тиаго Монтейро со счетом 6:4, 6:4. Лаура Зигемунд была сильнее Беатрис Хаддад Майи — 6:3, 1:6, 6:4.
В парном разряде Зигемунд и Тим Пютц победили Рафаэля Матоса и Каролину Алвес — 7:6 (10:8), 6:4.
В следующем матче группы E Германия сыграет с Китаем 30 декабря. Бразилия выбыла из турнира.
Австралия
Объединенный Кубок
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа E (Перт)
Германия — Бразилия
Александр Зверев — Тиаго Монтейро — 6:4, 6:4
Лаура Зигемунд — Беатрис Хаддад Майа — 6:3, 1:6, 6:4
Лаура Зигемунд/Тим Пютц — Рафаэль Матос/Каролина Алвес — 7:6 (10:8), 6:4
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