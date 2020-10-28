Герасимов сыграет с Тиафо, Миллмэн — с Полом
12:43
Белорус Егор Герасимов победил чеха Иржи Веселы в матче второго круга турнира ATP в Нур-Султане (Казахстан) — 4:6, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Герасимов встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.
В параллельной встрече австралиец Джон Миллмэн обыграл испанца Фернандо Вердаско — 6:3, 6:4. В четвертьфнале Миллмэн сыграет против американца Томми Пола.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 273 345 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Егор Герасимов (Белоруссия) — Иржи Веселы (Чехия) — 4:6, 6:3, 6:4
Джон Миллмэн (Австралия, 4) — Фернандо Вердаско (Испания) — 6:3, 6:4