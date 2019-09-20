Белорус Егор Герасимов, который обыграл Маттео Берреттини (7:6, 7:6) и вышел в полуфинал St. Petersburg Open, оценил прогресс россиянина Даниила Медведева, который может стать его следующим соперником.

— Медведев говорил, что матч с вами на Кубке Дэвиса в прошлом году до недавнего времени был для него одной из самых важных игр в карьере. Что помните по тому матчу вы? И как оцениваете прогресс Даниила в последнее время?

— Даня вообще красавчик. Показывает отличный теннис. Я очень хорошо к нему отношусь. Считаю, что он очень сильно прибавил. Это видно и по рейтингу и по его матчам все видно. Я даже не знаю, что тут можно сказать.

— Тот матч в Москве помните?

— Помню. Было очень тяжело: Даня он как осьминог, вцепиться и не отпускает, все тянет.

— Если Даня — осьминог на корте, то кто вы?

— Я, скорее, человек с молотком. (Мария Никулашкина)