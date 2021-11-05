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Гастон сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира в Париже

02:47

Француз Юго Гастон вышел в четвертьфинал турнира в Париже. В двух сетах он переиграл испанца Карлоса Алькараса — 6:4, 7:5.

Следующим соперником Гастона будет россиянин Даниид Медведев.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Юго Гастон (Франция, Q) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:4, 7:5

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Евгений Козинов все материалы автора
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