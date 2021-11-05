Гастон сыграет с Медведевым в четвертьфинале турнира в Париже
02:47
Француз Юго Гастон вышел в четвертьфинал турнира в Париже. В двух сетах он переиграл испанца Карлоса Алькараса — 6:4, 7:5.
Следующим соперником Гастона будет россиянин Даниид Медведев.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Юго Гастон (Франция, Q) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:4, 7:5
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю