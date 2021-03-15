Гаске стал шестым действующим игроком, который выиграл 550 матчей

Французский теннисист Ришар Гаске одержал 550-ю победу в ATP-туре, сообщает Twitter Tennis TV.

15 марта в первом круге турнира в Дубае он обыграл Марко Чеккинато со счетом 6:4, 6:2.

Первую победу Гаске одержал 19 лет назад — в апреле 2002 года.

34-летний теннисист стал шестым из действующих игроков, которым удалось взять отметку в 550 побед, после Роджера Федерера (1243), Рафаэля Надаля (1008), Новака Джоковича (943), Энди Маррея (677) и Фернандо Вердаско (552).