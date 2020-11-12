Гаске обыграл Карузо и вышел в полуфинал турнира в Софии

Французский теннисист Ришар Гаске пробился в полуфинал турнира АТР в Софии (Болгария). В 1/4 финала он победил итальянца Сальваторе Карузо (7:6, 7:5).

Матч продолжался один час и 56 минут. Соперником француза по полуфиналу станет канадец Вашек Поспишил.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 325 615 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ришар Гаске (Франция) — Сальваторе Карузо (Италия) — 7:6 (7:4), 7:5