Гаске обыграл Карузо и вышел в полуфинал турнира в Софии
12 ноября 2020, 23:57
Французский теннисист Ришар Гаске пробился в полуфинал турнира АТР в Софии (Болгария). В 1/4 финала он победил итальянца Сальваторе Карузо (7:6, 7:5).
Матч продолжался один час и 56 минут. Соперником француза по полуфиналу станет канадец Вашек Поспишил.
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 325 615 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ришар Гаске (Франция) — Сальваторе Карузо (Италия) — 7:6 (7:4), 7:5