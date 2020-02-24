Гарин выиграл турнир в Рио-де-Жанейро

Чилийский теннисист Кристиан Гарин стал победителем турнира АТР в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В финале он обыграл итальянца Джанлуку Маджера — 7:6, 7:5.

Матч продолжался один час и 35 минут. 23-летний чилиец выиграл второй титул в нынешнем году и четвертый в карьере. Он занимает 25-е место в рейтинге АТР.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 759 905 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Кристиан Гарин (Чили, 3) — Джанлука Маджер (Италия, Q) — 7:6 (7:3), 7:5