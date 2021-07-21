Гарин победил Полманса на турнире в Гштааде, Баутиста Агут вылетел
19:52
Чилийский теннисист Кристиан Гарин обыграл австралийца Марка Полманса во втором раунде турнира АТР в Гштааде (Швейцария). Его следующим соперником станет француз Юго Гастон, победивший аргентинца Федерико Дельбониса.
Прекратил борьбу на турнире испанец Роберто Баутиста Агут. Его обыграл француз Артур Риндеркнех (6:2, 6:4).
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Кристиан Гарин (Чили, 4) — Марк Полманс (Австралия) — 6:3, 6:0
Артур Риндеркнех (Франция) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) — 6:2, 6:4
Юго Гастон (Франция) — Федерико Дельбонис (Аргентина, 5) — 6:0, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3)
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