Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Гарин победил Полманса на турнире в Гштааде, Баутиста Агут вылетел

19:52
Теги:

Чилийский теннисист Кристиан Гарин обыграл австралийца Марка Полманса во втором раунде турнира АТР в Гштааде (Швейцария). Его следующим соперником станет француз Юго Гастон, победивший аргентинца Федерико Дельбониса.

Прекратил борьбу на турнире испанец Роберто Баутиста Агут. Его обыграл француз Артур Риндеркнех (6:2, 6:4).

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кристиан Гарин (Чили, 4) — Марк Полманс (Австралия) — 6:3, 6:0

Артур Риндеркнех (Франция) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) — 6:2, 6:4

Юго Гастон (Франция) — Федерико Дельбонис (Аргентина, 5) — 6:0, 6:7 (2:7), 7:6 (7:3)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Фабио Капелло отреагировал на новость о желании снова поработать в сборной России
«Когда узнал о положительном тесте, не мог сказать ни слова». У России первая потеря из-за ковида
Безбородов назвал истеричкой жену, избившую семилетнего сына Стаса Пьехи
Генерал — в «Динамо». Топ-нападающий — в розыске
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд