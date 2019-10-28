Гарин и Шарди вышли во второй круг турнира в Париже
19:43
Чилиец Кристиан Гарин вышел во второй круг турнира в Париже, обыграв Пабло Куэваса из Уругвая.
Также выступления в столице Парижа продолжит Жереми Шарди. Хозяин кортов переиграл в первом круге Сэма Керри из США.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кристиан Гарин (Чили) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:4, 6:3
Жереми Шарди (Франция, Q) — Сэм Керри (США, Q) — 5:7, 6:3, 7:5
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