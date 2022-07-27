Гахов не смог пройти в третий круг турнира в Австрии
Российский теннисист Иван Гахов не смог выйти в третий круг турнира ATP в Австрии.
Во втором круге он проиграл Яннику Ханфманну из Германии со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.
В следующем круге Ханфманн сыграет с победителем матча Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Доминик Тим (Австрия).
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Ханфманн (Германия) — Иван Гахов (Россия, LL) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:4
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