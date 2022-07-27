Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:38

Гахов не смог пройти в третий круг турнира в Австрии

Читать «СЭ» в

Российский теннисист Иван Гахов не смог выйти в третий круг турнира ATP в Австрии.

Во втором круге он проиграл Яннику Ханфманну из Германии со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.

В следующем круге Ханфманн сыграет с победителем матча Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Доминик Тим (Австрия).

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Ханфманн (Германия) — Иван Гахов (Россия, LL) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:4

Теннис
0
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
Как Евгения Медведева превратилась из фигуристки в фотомодель «18+»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев рассказал о турнирах, которые заменят Кубок Кремля и St. Petersburg Open

Нидерландского тренера дисквалифицировали на 12 лет за договорные матчи в теннисе
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости