Гаэль Монфис: "В матче с Медведевым меня ждет еще одна битва"

Французский теннисист Гаэль Монфис - о матче с россиянином Даниилом Медведевым. Они сыграют в 1/2 финала турнира АТР в Софии (Болгария).

- Матч с Медведевым тоже будет сложным для меня, - цитирует француза официальный сайт АТР. - Даниил в хорошей форме, он выиграл уже много матчей в этом году. Это будет еще одна битва. Думаю, мне нужен другой план на игру, потому что это другой игрок. Он посылает мяч очень низко и сильно подает. Я тоже должен быть очень агрессивным и подавать как можно мощнее.

До этого француз победил грека Стефаноса Циципаса - 6:3, 7:6 (7:5).