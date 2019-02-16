Гаэль Монфис: "Тактический план против Медведева сработал"

Французский теннисист Гаэль Монфис отметил, что ему непросто далась победа над россиянином Даниилом Медведевым. Француз в полуфинале турнира в Роттердаме победил россиянина со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

– Это было очень тяжело физически, – цитирует L’Equipe Монфиса. – С первого сета мы проводили длинные розыгрыши, взяли высокий темп. Вся игра сложилась тяжело. Тренер мне дал кое-какие тактические подсказки по поводу игры Медведева. Я старался прессинговать его – им трудно манипулировать, тяжело диктовать свои условия. Даниил хорошо двигается. Но мы тактически не ошиблись. Физическое состояние позволяло реализовать план.