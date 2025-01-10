Монфис обыграл Басаваредди и вышел в финал турнира в Окленде

Французский теннисист Гаэль Монфис одержал победу над американцем Нишешом Басаваредди в полуфинале турнира в Окленде — 7:6 (7:5), 6:4.

Матч продолжался 1 час 48 минут. 38-летний француз 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 3 подачи навылет и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

Второй финалист определится в матче Нуну Боржеш (Португалия) — Зизу Бергс (Бельгия).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир ATP ASB Classic

Призовой фонд 680 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Гаэль Монфис (Франция) — Нишеш Басаваредди (США, Q) — 7:6 (7:5), 6:4