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Монфис вышел во второй круг турнира в Цинциннати

09:20
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Французский теннисист Гаэль Монфис победил серба Душана Лайовича (7:6 (7:0), 6:2) в первом круге турнира ATP в Цинциннати (США). Продолжительность встречи составила 1 час и 33 минуты.

Во втором круге турнира 34-летний Монфис сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) — Душан Лайович (Сербия) — 7:6 (7:0), 6:2

Результаты других игр 1-го круга мужского одиночного турнира в США:

Джон Изнер (США) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

Лоренцо Сонего (Италия) — Карлос Алькарас (Испания, Q) — 6:3, 7:6 (8:6)

Райлли Опелка (США) — Корантен Муте (Франция, Q) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США, WC) — Уго Умбер (Франция) — 7:5, 7:6 (11:9)

Томми Пол (США, Q) — Кристиан Гарин (Чили, 16) — 4:6, 6:3, 6:4

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