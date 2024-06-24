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Монфис обыграл Тима в первом круге турнира на Мальорке

Руслан Минаев
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Француз Гаэль Монфис обыграл австрийца Доминика Тима в первом круге турнира на Мальорке — 6:3, 7:6 (7:3).

Матч длился 1 час 20 минут.

Во втором круге Монфис сыграет с испанцем Роберто Карбальес Баэна.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 932 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, 6) — Доминик Тим (Австрия, WC) — 6:3, 7:6 (7:3)

Себастьян Офнер (Австрия) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Лучано Дардери (Италия, 5) — Педро Мартинес (Испания) — 7:5, 7:5

Теннис
Гаэль Монфис
Доминик Тим
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