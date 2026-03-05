Рублев сыграет с канадцем Диалло во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Канадский теннисист Габриэль Диалло обыграл итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 7:6 (7:5), 6:4.
Встреча продлилась 2 часа 14 минут.
Диалло 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 7. На счету Беллуччи 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге 24-летний Диалло встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Габриэль Диалло (Канада) — Маттиа Беллуччи (Италия) — 7:6 (7:5), 6:4
Райлли Опелка (США) — Итан Куинн (США) — 7:5, 7:6 (7:3)
Зизу Бергс (Бельгия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:4
Маркос Гирон (США) — Мариано Навоне (Аргентина) — 4:6, 7:5, 6:3
Миомир Кецманович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока
Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Мартин Дамм (США, WC) — 7:6 (7:5), 6:3
Адам Уолтон (Австралия) — Кантен Алис (Франция) — 6:3, 6:3