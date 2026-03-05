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5 марта, 07:12

Рублев сыграет с канадцем Диалло во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Ярошенко

Канадский теннисист Габриэль Диалло обыграл итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе — 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 14 минут.

Диалло 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 7. На счету Беллуччи 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге 24-летний Диалло встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Габриэль Диалло (Канада) — Маттиа Беллуччи (Италия) — 7:6 (7:5), 6:4

Райлли Опелка (США) — Итан Куинн (США) — 7:5, 7:6 (7:3)

Зизу Бергс (Бельгия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:4

Маркос Гирон (США) — Мариано Навоне (Аргентина) — 4:6, 7:5, 6:3

Миомир Кецманович (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока

Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Мартин Дамм (США, WC) — 7:6 (7:5), 6:3

Адам Уолтон (Австралия) — Кантен Алис (Франция) — 6:3, 6:3

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Теннис
Андрей Рублев
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