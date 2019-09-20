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Футбол или стрелялки. Даниил Медведев выбрал любимый киберспорт

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Первая ракетка России, четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев после стартовой победы над Евгением Донским во втором круге St. Petersburg Open (7:5, 6:3) рассказал о любимых компьютерных играх. Ранее Медведев говорил, что если бы не стал теннисистом, мог попробовать себя в киберспорте.

— Когда был помоложе, как и все, играл в FIFA. Но потом, потеряв практику из-за тенниса (что, естественно, хорошо), я стал играть хуже, и меня это начало бесить. Поэтому мы с друзьями переключились на другую игру, Rainbow Six — это стрелялки. Я считаю, что неплохо играю, но, опять же, если бы было больше практики, то играл бы лучше, — сказал Медведев на пресс-конференции. (Мария Никулашкина)

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