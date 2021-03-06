Фучович стал последним полуфиналистом турнира в Роттердаме

Венгр Мартон Фучович пробился в полуфинал турнира в Роттердаме. В двух сетах он переиграл американца Томми Пола.

В полуфинале Фучович встретится с хорватом Борной Чоричем, который одержал победу над Кеем Нишикори в 1/4 финала турнира.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мартон Фучович (Венгрия) — Томми Пол (США) - 6:4, 6:3