Фучович стал последним полуфиналистом турнира в Роттердаме
03:07
Венгр Мартон Фучович пробился в полуфинал турнира в Роттердаме. В двух сетах он переиграл американца Томми Пола.
В полуфинале Фучович встретится с хорватом Борной Чоричем, который одержал победу над Кеем Нишикори в 1/4 финала турнира.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 980 580 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мартон Фучович (Венгрия) — Томми Пол (США) - 6:4, 6:3
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