26 июня, 20:21

Фритц — о критике за комментарий в соцсетях после победы над Фонсекой: «Безумие, что у людей нет чувства юмора»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американский теннисист Тэйлор Фритц подвергся критике за комментарий в соцсетях после победы над бразильцем Жоау Фонсекой во втором круге турнира в Истборне.

Американец победил в трех сетах — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5.

После игры Фритц прокомментировал видео с хайлайтами матча в соцсетях, отметив что по большей части в них попали фрагменты игры 18-летнего соперника.

«Комментирую до того, как посмотрю розыгрыши... Ставлю на то, на 80 процентов это хайлайты Фонсеки — может быть, я выиграл тут половину очков. Обновляю: я был прав», — написал Фритц.

После этого американца начали оскорблять и критиковать, а он удалил свой комментарий.

«Безумие, что у людей вообще нет чувства юмора и они воспринимают все всерьез. Это просто должно было быть весело, расслабьтесь, пожалуйста», — прокомментировал ситуацию Фритц.

В четвертьфинале турнира в Истборне Фритц в эти минуты играет с соотечественником Маркосом Гироном.

