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Фритц заявил, что будет болеть за Синнера в матче с Медведевым на Итоговом турнире

Алина Савинова
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Американский теннисист Тэйлор Фритц ответил на вопрос о том, будет ли он болеть за итальянца Янника Синнера в матче с россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP.

«Да, конечно. Буду болеть за Янника, я выиграл два матча в своей группе. Проиграл Яннику, который является лучшим игроком в мире. Если не пройду дальше, то смогу уйти счастливым», — сказал Фритц в интервью Sky Sports.

Ранее американец в трех сетах обыграл австралийца Алекса де Минаура в третьем матче группового раунда (5:7, 6:4, 6:3). Он выйдет в полуфинал турнира, если Синнер одержит победу над Медведевым со счетом 2:0.

Медведев и Синнер встретятся друг с другом в четверг, 14 ноября. Начало игры — в 22.30 по московскому времени. Итальянец уже обеспечил себе место в плей-офф.

Источник: Sky Sports
Теннис
Даниил Медведев
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
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