Фритц победил Юньчаокэтэ и вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Тэйлор Фритц во втором круге турнира в Делрэй-Бич (США) обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 27-летнего американца 18 эйсов, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. В четвертьфинале Фритц встретится с испанцем Алехандро Давидович Фокиной. Делрэй-Бич (США) Турнир ATP Delray Beach Open Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Тэйлор Фритц (США, 1) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 7:6 (7:4), 6:2