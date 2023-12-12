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Сегодня, 10:26

Фритц — об идее объединения ТБШ и «мастерсов» в отдельный тур: «Болельщикам будет легче следить за нашим спортом»

Алина Савинова
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Американский теннисист Тейлор Фритц пояснил свою позицию по поводу поддержки идеи объединения турниров «Большого шлема» и «мастерсов» в отдельный тур.

«Когда я говорю об отдельном туре, я не имею в виду только лучших игроков. Как я отметил ранее, в основном топ-туре должны выступать 100-120 лучших теннисистов. По итогам сезона кто-то выбывает, а другие попадают в основной тур. Также все, кто говорит, что у меня есть рейтинг или очки только благодаря турнирам категории 250, лишь подтверждают мою точку зрения. Эта система гарантирует, что все проведут одинаковое количество турниров и никто не сможет жаловаться на то, как кто-то получил те или иные очки, потому что никто не сможет набрать их в другом месте. Не думаю, что это когда-нибудь произойдет, но, думаю, с точки зрения болельщиков так будет легче следить за нашим спортом», — написал Фритц в соцсетях.

В ноябре появилась информация, что руководители турниров «Большого шлема» могут приобрести девять турниров ATP серии «мастерс» и девять турниров WTA-1000.

Позже The Athletic сообщил, что организаторы турниров «Большого шлема» планируют вывести соревнования из-под эгиды ATP и WTA, чтобы создать «премиум-тур» в альянсе с другими крупнейшими турнирами. По информации источника, проект может стартовать в ближайшие два года.

Теннис
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